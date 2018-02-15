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Минтранс не получал от Киева предложений о помощи в расследовании крушения Ан-148

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что Украина не направляла в ведомство официального предложения о помощи в расследовании крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний».

«Авиационные власти Украины официально к авиационным властям РФ не обращались», — сказал глава Минтранса.

Украина является разработчиком ближнемагистрального самолета Ан-148, а также изготовителем двигателя воздушного судна.

Лайнер «Саратовских авиалиний», следовавший из Москвы в Орск, разбился в Раменском районе Подмосковья 11 февраля. Крушение произошло через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Погиб 71 человек.

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