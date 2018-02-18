Командир разбившегося Ан-148 имел действующее заключение летной комиссии

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» опровергла опубликованную в СМИ информацию о якобы просроченном медицинском заключении командира разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«Авиакомпания опровергает информацию о том, что командир воздушного судна Ан-148 вышел в рейс с просроченным медицинским заключением. Командир воздушного судна Валерий Иванович Губанов вышел в рейс, имея на руках заключение врачебной летной экспертной комиссии от 9 февраля 2018 года», — говорится в сообщении.

Как сообщал портал iz.ru, ранее «Саратовские авиалинии» опровергли информацию об отсутствии у пилотов Ан-148 профессионального образования.

Пассажирский самолет Ан-148 рейса 703 Москва — Орск авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Московской области. Лайнер перестал выходить на связь через четыре минуты после взлета из московского аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

По версии следствия, самолет взорвался после удара о землю, до падения он не имел повреждений. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что причиной крушения лайнера стало расхождение в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе из-за обледенения приемников полного давления.

Обнаруженные в зоне крушения самолета более 4,7 тыс. обломков воздушного судна были доставлены на экспертизу МАК. К настоящему времени МЧС завершило поисковую ситуацию на месте крушения лайнера.