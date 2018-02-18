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Поиск обломков и останков на месте падения Ан-148 закончен

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Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva
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МЧС завершило поисковую операцию на месте падения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.

«Операция на месте крушения самолета завершена, подразделения выводятся в пункты постоянной дислокации», — оперативного штаба на месте ЧС.

Все найденные обломки самолета доставлены в ЛИИ имени Громова для проведения экспертиз, уточняет «РИА Новости».

Напомним, самолет «Саратовских авиалиний» Ан-148, выполнявший рейс по маршруту Москва–Орск, разбился 11 февраля спустя несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Как писал iz.ru, зона поисковой операции неоднократно расширялась. Всего обнаружили более 1,4 тыс. фрагментов тел погибших и почти 5 тыс. обломков самолета.

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