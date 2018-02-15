На тренажере Ан-148 проведут имитации полетов с нештатными ситуациями

Росавиация поручила провести на комплексном пилотажном тренажере Ан-148 имитации полетов с возникновением нештатных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по результатам будет дана оценка полноте рекомендаций, содержащихся в руководстве по летной эксплуатации Ан-148, а также будут выработаны дополнительные меры по совершенствованию взаимодействия членов экипажа в кабине при различных нештатных ситуациях.

Отмечается, что результаты имитационных полетов можно будет использовать с целью повышения безопасности полетов на данной модели воздушного судна.

Пассажирский Ан-148, летевший в Орск, разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из столичного аэропорта Домодедово. Жертвами катастрофы стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Как сообщал iz.ru, одной из возможных причин крушения стало расхождение в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе.