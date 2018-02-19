Пушков прокомментировал запрет Украины на поставку двигателей для Ан-148

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал запрет украинских властей на поставки в Россию двигателей Д-436 , которые устанавливались в том числе на самолеты Ан-148, собираемые на Воронежском авиастроительном заводе.

«В Киеве потирают руки: заказов не будет, денег не будет, но главное — насолить», — написал российский сенатор в Twitter, отметив, что больше поставлять данные двигатели некому.

До последнего времени двигатели Д-436 производства запорожского предприятия «Мотор Сич» устанавливались на самолеты Ан-148 и на самолеты-амфибии Бе-200.

Решение Киева было принято после авиакатастрофы с участием самолета Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», случившейся 11 февраля. На борту судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

После инцидента авиакомпания временно приостановила полеты Ан-148, но возобновила их 15 февраля.