ОАК заявила об отсутствии планов покупать украинские двигатели Д-436

Вице-президент по транспортной авиации ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Алексей Рогозин в интервью порталу iz.ru заявил об отсутствии у корпорации планов на приобретение украинских двигателей Д-436.

Ранее стало известно, что российские производители способны создать альтернативу запрещенным украинским авиационным двигателям. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева уже ведет ремоторизацию самолетов с Д-436 на SaM146 российско-французского производства. Украинские двигатели Д-436 для гражданских самолетов больше не будут поставляться в Россию из-за запрета Киева. До последнего времени они устанавливались на пассажирские самолеты Ан-148 и самолеты-амфибии Бе-200.

«Производственной программой в этом году предусмотрено изготовление трех самолетов Ан-148. Для этих машин все двигатели обеспечены. Других твердых контрактов в настоящее время нет», — сказал Рогозин.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя запрет украинских властей на поставки в Россию двигателей Д-436, заявил, что «в Киеве потирают руки: заказов не будет, денег не будет, но главное — насолить».

Решение было принято после авиакатастрофы с участием самолета Ан-148, случившейся 11 февраля. В результате крушения погиб 71 человек.