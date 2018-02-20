В России нашли замену запрещенным украинским двигателям Д-436

Российские производители способны создать альтернативу запрещенным украинским авиационным двигателям. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева уже ведет ремоторизацию с Д-436 на SaM146 российско-французского производства.

Об этом сообщил начальник бюро технической и аналитической информации ТАНТК Андрей Сальников.

«Работа ведется давно, проблем с двигателями у нас нет», — цитирует Сальникова «РИА Новости».

19 февраля стало известно, что украинские двигатели Д-436 для гражданских самолетов больше не будут поставляться в Россию из-за запрета Киева. Они устанавливались на самолеты Ан-148, собираемые на Воронежском авиастроительном заводе и на самолеты-амфибии Бе-200.

Решение было принято после авиакатастрофы с участием самолета Ан-148, случившейся 11 февраля. В результате крушения погиб 71 человек.