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В России нашли замену запрещенным украинским двигателям Д-436

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Российские производители способны создать альтернативу запрещенным украинским авиационным двигателям. Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) имени Бериева уже ведет ремоторизацию с Д-436 на SaM146 российско-французского производства.

Об этом сообщил начальник бюро технической и аналитической информации ТАНТК Андрей Сальников. 

«Работа ведется давно, проблем с двигателями у нас нет», — цитирует Сальникова «РИА Новости».

19 февраля стало известно, что украинские двигатели Д-436 для гражданских самолетов больше не будут поставляться в Россию из-за запрета Киева. Они устанавливались на самолеты Ан-148, собираемые на Воронежском авиастроительном заводе и на самолеты-амфибии Бе-200.

Решение было принято после авиакатастрофы с участием самолета Ан-148, случившейся 11 февраля. В результате крушения погиб 71 человек.

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