Украина запретила поставлять в Россию двигатели Д-436 для гражданских самолетов

Украинские двигатели Д-436 для гражданских самолетов больше не будут поставляться в Россию из-за запрета Киева. Информацию об этом распространил заместитель министра промышленности РФ Олег Бочаров.

«К сожалению, власти Украины запретили поставлять 436-й двигатель для гражданских целей», — цитирует сообщение ТАСС.

До последнего времени двигатели Д-436 производства запорожского предприятия «Мотор Сич» устанавливались на самолеты Ан-148, собираемые на Воронежском авиастроительном заводе и на самолеты-амфибии Бе-200.

11 февраля через несколько минут после взлета из московского аэропорта Домодедово разбился самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии».

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что причиной крушения лайнера стало расхождение в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе из-за обледенения приемников полного давления.

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» временно приостановила полеты Ан-148, но возобновила их 15 февраля.