Фрагменты тел погибших при крушении Ан-148 направили на экспертизу

На месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области обнаружили более 11 тыс. фрагментов тел погибших. Часть останков направлена на экспертизу в Российский центр судебно-медицинской экспертизы, сообщает РЕН ТВ.

По данным журналистов, в бюро судебно-медицинской экспертизы прибыли 90 родственников погибших, у них были взяты пробы для подтверждения ДНК. Также родных проконсультировали о получении социальной помощи в размере 1 млн рублей и 110 тыс. рублей на похороны.

Пассажирский самолет Ан-148 рейса 703 Москва–Орск авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Следователи считают, что судно взорвалось после удара о землю, до падения не было никаких повреждений. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что причиной крушения лайнера, по предварительным данным, стало расхождение в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе из-за обледенения приемников полного давления.