Прямой эфир
Сюжет:

Фрагменты тел погибших при крушении Ан-148 направили на экспертизу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На месте крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Московской области обнаружили более 11 тыс. фрагментов тел погибших. Часть останков направлена на экспертизу в Российский центр судебно-медицинской экспертизы, сообщает РЕН ТВ.

Замерзшая трубка
Что могло погубить Ан-148 в Подмосковье

По данным журналистов, в бюро судебно-медицинской экспертизы прибыли 90 родственников погибших, у них были взяты пробы для подтверждения ДНК. Также родных проконсультировали о получении социальной помощи в размере 1 млн рублей и 110 тыс. рублей на похороны.

Пассажирский самолет Ан-148 рейса 703 Москва–Орск авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение 11 февраля через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. В результате авиакатастрофы погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Следователи считают, что судно взорвалось после удара о землю, до падения не было никаких повреждений. Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) пришли к выводу, что причиной крушения лайнера, по предварительным данным, стало расхождение в показаниях скорости на индикаторе пилота и резервном приборе из-за обледенения приемников полного давления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков прокомментировал запрет Украины на поставку двигателей для Ан-148
Названа дата подведения предварительных итогов на месте крушения Ан-148

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017