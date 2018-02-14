Замерзшая трубка

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительные результаты расследования авиакатастрофы, произошедшей в Подмосковье в воскресенье, 11 февраля. Что именно удалось установить специалистам и встречалась ли такая ситуация ранее — в материале портала iz.ru.

Картина катастрофы

Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», регистрационный номер RA-61704, совершавший рейс по маршруту Москва–Орск, упал 11 февраля в 14:27:05 мск в Раменском районе Подмосковья через шесть минут после взлета.

an1 Сотрудники МЧС работают на месте катастрофы Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Машина была построена в 2010 году Воронежским акционерным самолетостроительным обществом, поначалу эксплуатировалась авиакомпанией «Россия», но с апреля 2015-го переведена на хранение в связи с отказом компании от эксплуатации самолетов этого типа. В феврале 2017 года самолет после регламентных технических работ на заводе-изготовителе передан в лизинг «Саратовским авиалиниям». А в январе 2018-го он прошел проверку технического состояния.

Особая ситуация

В распространенном заявлении МАКа, сделанном по итогам расшифровки бортовых самописцев, указано на нараставшие рассогласования в показаниях скорости между разными модулями воздушных параметров — у командира воздушного судна и в резервном модуле (его значения также отображаются на приборной панели). Существует и еще один модуль (у второго пилота), но он не фиксируется самописцем.

Ситуация начала развиваться на третьей минуте полета, на высоте 1,3 тыс. м при скорости около 470 км/ч, и за 30 секунд рассогласование достигло 30 км/ч, после чего экипажу было выдано предупреждающее сообщение («Скорость приборная — сравни»). Еще через 50 секунд ситуация повторилась: показания на модуле командира падали, а на резервном — нарастали.

После этого экипаж отключил автопилот и включился в ручное управление самолетом. Еще через 34 секунды показания скорости на модуле командира обнулились, а на резервном достигли 560 км/ч. Примерно через минуту после этого самолет «был переведен в интенсивное снижение» под углом 30–35 градусов и далее столкнулся с землей при скорости около 800 км/ч. На модуле командира показания скорости оставались нулевыми.

an2 Один из бортовых самописцев разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 Фото: РИА Новости/Межгосударственный авиационный комитет

Предварительные выводы

Возможная причина произошедшего объяснена в том же заявлении: система обогрева всех трех приемников полного давления (ППД) не была включена перед стартом. Приемник полного давления — это устройство, воспринимающее давление набегающего потока воздуха. С его помощью определяется скорость полета. Конструктивно представляет собой выведенную наружу трубку со специальной насадкой.

«Анализ позволяет предполагать, что фактором развития особой ситуации в полете могли стать неверные данные о скорости полета на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД при выключенном состоянии систем их обогрева», — говорится в сообщении МАКа.

На данный момент не завершена расшифровка переговоров в кабине, так что пока нет возможности установить, как именно воспринималась ситуация экипажем и на основании чего он принимал решения по управлению самолетом.

an3 Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Уже было

В 1986 году в СССР произошел схожий аварийный случай, едва не приведший к катастрофе. 21 мая к Домодедово подлетал Ту-154 Абаканского авиаотряда, выполнявший рейс из Челябинска. На борту было 175 пассажиров. Снижаясь к Домодедово, экипаж огибал грозы и попал в ливневый дождь на высоте ниже 4 тыс. м. После этого началось обледенение машины.

Через некоторое время отображаемая на индикаторах приборная скорость начала падать. Командир отдал штурвал, чтобы набрать скорость, но это не помогло, и тогда двигателям добавили мощности. Это, впрочем, ситуацию не изменило. И только на высоте 1,8 тыс. м самолет выскочил из облачности, после чего экипаж понял, что несется навстречу земле с огромной скоростью. После этого командир, взяв штурвал на себя, сумел выровнять машину — с трехкратной перегрузкой — и успешно посадить самолет в аэропорту без жертв и пострадавших.

an4 Люди зажигают свечи и кладут цветы во время акции, посвященной памяти жертв крушения самолета Ан-148 в Подмосковье Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Выяснилось, что перед взлетом экипаж не включил обогрев приемников полного давления и не проверил состояние их обогрева после того, как показания скорости начали падать.

Самолет после этого списали, так как обследование показало, что из-за значительного превышения скорости полета и вертикальной перегрузки силовые элементы планера получили остаточную деформацию.

Предположительно, обмерзание приемников воздушного давления привело и к отключению автопилота (как и в случае с Ан-148) во время перелета лайнера A330 авиакомпании Air France на маршруте Рио-де-Жанейро–Париж (1 июня 2009 года). После этого самолет попал в зону турбулентности, и экипаж не справился с управлением. Произошло сваливание, в результате чего машина упала в Атлантический океан примерно в 1,1 тыс. км от побережья Бразилии. На борту находились 228 человек, все они погибли.