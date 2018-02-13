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СКР проверит версию МАКа о крушении Ан-148 наряду с другими

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следственный комитет России проверит версию Межгосударственного авиационного комитета (МАК) наряду с другими возможными версиями крушения пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Эти данные следствие будет рассматривать в совокупности с другими материалами уголовного дела, находящегося в производстве Главного управления по расследованию особо важных дел СК России. Версия специалистов Межгосударственного авиационного комитета следствием будет проверяться наряду с другими», — сообщила представитель ведомства.

Ранее специалисты МАКа завершили расшифровку данных параметрического самописца разбившегося Ан-148. По итогам предварительной проверки установлено, что причиной крушения лайнера стало обледенение приемников полного давления, которое привело к неверной передаче данных о скорости полета на индикаторах пилотов. Эксперты установили, что «особая ситуация» начала развиваться примерно спустя 2,5 минуты после взлета на высоте около 1,3 тыс. м при приборной скорости 465–470 км/ч. Следователи предположили, что лайнер взорвался после удара о землю, до падения он не имел повреждений.

Пассажирский лайнер Ан-148 рейса 703 Москва–Орск потерпел крушение 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. Самолет перестал выходить на связь через четыре минуты после взлета из московского аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

В ходе поисковых операций в зоне чрезвычайной ситуации на площади 30 га было обнаружено более 1,4 тыс. фрагментов тел погибших.

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