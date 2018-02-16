Названа дата подведения предварительных итогов на месте крушения Ан-148

Предварительные итоги поисков на месте крушения самолета Ан-148 подведут в воскресенье, после чего будет принято решение о продолжении или завершении работы. Об этом глава МЧС Владимир Пучков сообщил в пятницу.

Первые результаты расшифровки речевого самописца подтвердили, что трагедия произошла из-за неверных данных о скорости самолета. Об этом же свидетельствовали и показания параметрического регистратора. По информации специалистов, ошибка произошла из-за обледенения датчиков давления.

Росавиация поручила экспертам провести имитацию нештатных ситуаций на тренажере Ан-148. После технических проверок самолеты этого типа вернут в эксплуатацию, заявили в «Саратовских авиалиниях», которым принадлежал разбившийся самолет.

В настоящее время поисковые работы на месте крушения лайнера продолжаются. Обнаружен 4771 обломок воздушного судна. Все части лайнера доставлены для проведения экспертизы в Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова в Жуковском.

Образцы ДНК родственников погибших доставлены в Москву. По словам Пучкова, пока опознанных среди жертв крушения нет. Опознание жертв авиакатастрофы может занять несколько месяцев, сообщает телеканал «Звезда».

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Московской области 11 февраля. Жертвами авиакатастрофы стал 71 человек.