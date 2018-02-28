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Правкомиссия рекомендовала погасить долги погибших при крушении Ан-148

Организацией выплат займутся органы местного самоуправления городов и сел, где жили жертвы авиакатастрофы
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Фото: ТАСС/Наталья Дмитрак
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Семьи жертв недавней авиакатастрофы Ан-148 в Московской области могут освободить от уплаты долгов погибших. Речь идет не только о кредитах, но и о коммунальных услугах и других финансовых обязательствах, сказано в протоколе заседания правительственной комиссии (документ есть у «Известий»). Местные власти уже получили рекомендацию, рассказали «Известиям» в региональных правительствах. 

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Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС рекомендовала органам местного самоуправления «проработать вопрос о возможности погашения долгов» жертв катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний». Это следует из протокола недавнего заседания за подписью председателя комиссии главы МЧС Владимира Пучкова. «Известия» ознакомились с документом.

Местным властям рекомендовано погасить в том числе кредиты, задолженности по оплате коммунальных услуг, другие финансовые обязательства. В списке указано 19 регионов, где жили погибшие и проживают их семьи.  

Как писали «Известия», самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», летевший из аэропорта Домодедово в Орск, упал через несколько минут после взлета — он пропал с радаров 11 февраля в 14:28 и рухнул в Раменском районе Московской области. Погиб 71 человек — все пассажиры и члены экипажа. 

В пресс-службе МЧС не предоставили оперативных комментариев. В середине февраля списать долги погибших по кредитам пообещали в Сбербанке, его клиентами были 25 человек с трагического рейса. 

В правительстве Московской области отметили, что у одного из погибших, который был зарегистрирован в регионе, имеются непогашенные кредиты банка ВТБ-24 на сумму порядка 3 млн рублей.

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— ГУ МЧС России по Московской области обратилось с официальным письмом в банк с просьбой рассмотреть возможность реструктуризации данных кредитов. В настоящее время банк прорабатывает такую возможность, — заявили «Известиям» в правительстве региона. 

В правительстве Саратовской области (там жили почти все члены экипажа Ан-148) рассказали «Известиям», что рекомендации правкомиссии поступили 26 февраля и находятся на рассмотрении в администрации Саратова. В регионе напомнили, что ранее было принято решение о предоставлении семьям погибших по 1 млн рублей материальной помощи. 

В администрации Тамбовской области, где жил командир Ан-148 Валерий Губанов, сообщили, что его семье уже выплатили компенсацию 1 млн рублей из резервного фонда региона. 

— Обращения от родственников погибшего по поводу погашения каких-либо долгов, которые числятся за ним, не поступало ни в администрацию Тамбова, ни в органы социальной защиты. Но если будет необходимость в помощи, то ее обязательно окажут, — заявили в администрации. 

В правительстве Мордовии рассказали, что в катастрофе Ан-148 погибла жительница Рузаевки Елена Давыдова. Ее семье перечислили компенсацию 1 млн рублей. «По кредитам просьбы не было», — добавили в администрации.

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В пресс-службах правительств Оренбургской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым, Краснодарского, Пермского краев, Рязанской, Ярославской областей не предоставили оперативного комментария. 

Сейчас, согласно ст. 1175 ГК РФ, в случае смерти гражданина наследники отвечают по долгам умершего солидарно, то есть в зависимости от стоимости наследства. Чтобы отказаться от погашения, придется отказаться и от самого наследства, отметил юрист правового департамента Heads Consulting Игорь Валуев. 

— На законодательном уровне выплата долгов за счет бюджета не предусмотрена. Это может рассматриваться только как мера поддержки граждан на случай ЧС, — пояснил Игорь Валуев. 

После катастрофы Ту-154 под Сочи 25 декабря 2016 года министр транспорта Максим Соколов заявлял, что Сбербанк, ВТБ 24 и другие банки, где у погибших были кредиты, спишут им долги. О погашении других задолженностей не сообщалось. Жена одного из погибших в катастрофе Ту-154 подтвердила, что кредит супруга был погашен.  

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