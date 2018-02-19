Крушение Ан-148 расследуют с помощью трехмерной реконструкции

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) переходит к следующему этапу расследования авиакатастрофы Ан-148 в Подмосковье. На первой стадии главным был сбор фактической информации об аварии, теперь полученные данные предстоит систематизировать и подвергнуть анализу. В числе прочего экспертам предстоит выполнить расчет траектории движения самолета и построить трехмерную посекундную реконструкцию полета с синхронизацией всех данных. Наиболее вероятной причиной катастрофы Ан-148 сейчас называется сбой в работе бортовых индикаторов скорости.

Полевой этап расследования катастрофы Ан-148 на данный момент практически завершен, включая поисково-спасательную операцию МЧС, осмотр и составление схемы места падения самолета. Зона поиска обломков разбившегося лайнера составляла 50 га. Более 5 тыс. фрагментов воздушного судна уже доставлены в Летно-исследовательский институт имени Громова в подмосковном Жуковском — они будут выложены на земле в ангаре в той же последовательности, как в реальном самолете. Следственный комитет РФ 18 февраля сообщил, что все следственные действия и процессуальные мероприятия на месте падения самолета завершены.

Как рассказали «Известиям» источники, близкие к расследованию, теперь группа экспертов проведет анализ летной и технической документации, материалов по подготовке экипажа и подготовке самолета, а также проверит организацию летной и инженерно-технической работы в «Саратовских авиалиниях».

Помимо расшифровки записей параметрического и речевого самописцев будет проведен анализ данных воздушного движения, «диспетчерских» переговоров, а также метеорологических данных. Вся полученная информация будет синхронизирована по времени для реконструкции картины происшествия. Будет выполнен расчет траектории движения воздушного судна и построена трехмерная реконструкция полета с синхронизацией звуковой и другой необходимой информации.

Ранее такая 3D-модель делалась для воссоздания обстоятельств последнего полета Ту-154 Минобороны, потерпевшего катастрофу 25 декабря 2016 года над Черным морем в районе Адлера. Видеореконструкция движения машины в пространстве была основана на большом комплексе данных, включая высоту полета, скорость, режим работы двигателей, а также переговоры летчиков.

По словам источников «Известий», с целью изучения влияния «человеческого фактора» комиссии предстоит проанализировать действия пилотов Ан-148, авиадиспетчеров и при необходимости провести психофизиологические исследования. В ходе расследования может встать вопрос о проведении аутопсии (посмертное вскрытие и исследование тела).

На завершающей фазе расследования все собранные данные будут оформлены в виде заключений летной, инженерно-технической и административной подкомиссий. На основе этих документов будет сформирован окончательный отчет, сделаны выводы и разработаны рекомендации для предупреждения авиапроисшествий по аналогичным причинам.

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, пока сложно сказать, когда завершится расследование крушения Ан-148. К примеру, в декабре 1985 года в Ньюфаундленде погиб чартерный DC-8 c американскими военными. Несмотря на то что эксперты Канадского совета по безопасности на воздушном транспорте получили большой объем информации, расследование затянулось на несколько лет.

— Работу комиссии облегчает тот факт, что собрано большое количество материалов, — сказал «Известиям» Дмитрий Болтенков. — Информация с бортовых «черных ящиков» не пострадала. Есть хорошие данные речевого самописца. Теперь самое важное свести всю информацию в единую синхронизированную модель.

В МАКе отказались от официальных комментариев, ссылаясь на принятое решение о временном ограничении на предоставление информации по катастрофе Ан-148.

Авиакатастрофа в Иране

В Иране 18 февраля потерпел катастрофу пассажирский самолет авиакомпании Aseman Airlines. На его борту находились 66 человек — шесть членов экипажа и 60 пассажиров. По предварительным данным, все они погибли. Россиян среди них не было.

Пассажирский лайнер французского производства ATR-72 выполнял внутренний рейс из Тегерана в Ясудж. Воздушное судно исчезло с радаров спустя почти час после взлета. Катастрофа произошла вблизи города Семиром (провинция Исфахан). Самолет врезался в гору. МЧС России предоставило по запросу Ирана координаты места ЧП.

Крушение могло произойти из-за неблагоприятных погодных условий. В воскресенье в этом районе наблюдалась пыльная буря. Также стало известно, что в январе у лайнера были обнаружены технические неполадки. Тогда самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета и произвести аварийную посадку.