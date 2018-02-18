Комитет по расследованию авиакатастрофы создан в Иране

Иранский парламент сформировал комитет по расследованию крушения пассажирского самолета в центральной части страны, сообщил член междлиса Мохаммад Али Вакили.

По его словам, эксперты изучат все данные, после чего представят доклад об авиакатастрофе.

При этом парламентарий отметил, что предварительная информация указывает на плохие погодные условия и снижение видимости, которые, вероятно, стали причиной крушения воздушного судна, передает агентство ISNA.

Как сообщал портал iz.ru, пассажирский самолет авиакомпании Aseman Airlines, выполнявший внутренний рейс, потерпел крушение в центральной провинции Ирана в воскресенье, 18 февраля. Погибли 66 человек.