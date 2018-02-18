Пассажир разбившегося в Иране самолета жаловался на неисправность

Один из пассажиров самолета ATR 72, который упал в центральном Иране, жаловался на проблемы в «одном из отделений машины».

При этом мужчина в сообщении не уточнил, о каких именно неполадках шла речь, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что в результате крушения самолета ATR-72, выполнявшего рейс из Тегерана в Ясудж, погибли 66 человек.

В авиакомпании Aseman Airlines рассказали, что самолет попал в пыльную бурю и врезался в гору Дена.