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Иранский авиаперевозчик подтвердил крушение своего самолета

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Фото: commons.wikimedia.org
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Иранская авиакомпания Aseman Airlines подтвердила факт крушения в иранской провинции Исфахан принадлежащего ей самолета.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на иранские телеканалы.

Как сообщалось ранее, лайнер, на борту которого находились, по разным данным, от 60 до 100 человек, потерпел крушение в районе города Семиром. Спасательный вертолет не смог сесть в этом районе из-за непогоды.

Как писал iz.ru, местные СМИ предположили, что в катастрофе могли быть выжившие — очевидцы сообщали не о катастрофе, а о вынужденной посадке воздушного судна. 

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