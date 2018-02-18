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МИД проверяет информацию о россиянах на борту разбившегося в Иране самолета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Посольство России в Тегеране проверяет, были ли россияне на борту разбившегося в Иране самолета.

«Посольство России в Тегеране проверяет информацию на предмет нахождения среди пассажиров росграждан», — говорится в сообщении ДСКЦ МИД РФ в Twitter.

Ранее сообщалось, что в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан потерпел крушение самолет ATR-72, выполнявший внутренний рейс из Тегерана в Ясудж. 

По разным данным, на борту находились от 60 до 100 человек. Как передают СМИ, несколько человек могли выжить в результате крушения иранского самолета в провинции Исфахан.

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