МИД проверяет информацию о россиянах на борту разбившегося в Иране самолета

Посольство России в Тегеране проверяет, были ли россияне на борту разбившегося в Иране самолета.

«Посольство России в Тегеране проверяет информацию на предмет нахождения среди пассажиров росграждан», — говорится в сообщении ДСКЦ МИД РФ в Twitter.

Ранее сообщалось, что в районе города Семиром в иранской провинции Исфахан потерпел крушение самолет ATR-72, выполнявший внутренний рейс из Тегерана в Ясудж.

По разным данным, на борту находились от 60 до 100 человек. Как передают СМИ, несколько человек могли выжить в результате крушения иранского самолета в провинции Исфахан.