При падении самолета в Иране выживших нет, погибли 66 человек

В самолете, упавшем в иранской провинции Исфахан, погибли все находившие на борту люди — 66 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-владельца воздушного судна Aseman Airlines.

Глава парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Алаэддин Боруджерди подтвердил, что на борту находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа, уточняет «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщал iz.ru, лайнер потерпел крушение в районе города Семиром. Спасательный вертолет не смог сесть в этом районе из-за непогоды.