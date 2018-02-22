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Авиадиспетчеры пожаловались в прокуратуру

Федеральный профсоюз авиационных диспетчеров России (ФПАД) оспорил правомерность действий сотрудников Следственного комитета
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Фото: Global Look Prees/Михаил Терещенко
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Работа сотрудников Следственного комитета, которые опросили свидетелей непосредственно после крушения Ан-148 в Раменском районе Подмосковья, вызвала протесты со стороны Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России (ФПАД). От имени организации в Генпрокуратуру направлено обращение, где утверждается, что опросы слишком затянулись и у авиадиспетчеров не было времени на полноценный отдых между сменами. В СК заявили, что следственные действия в ночь после трагедии велись по горячим следам и в строгом соответствии с законом.

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Президент ФПАД России Сергей Ковалёв направил генпрокурору Юрию Чайке обращение (копия документа есть у «Известий»). В письме утверждается, что ночные допросы диспетчеров проводились в нарушение законодательства и создали реальную угрозу для безопасности полетов. Сергей Ковалёв подтвердил «Известиям» подлинность документа.

Катастрофа Ан-148 произошла 11 февраля в 14:28 мск. Вечером этого же дня представители созданной следственной группы появились в Московском центре автоматизированного управления воздушным движением. С 22:00 до 7:05 в качестве свидетелей были опрошены пять работников службы движения, которым в 15:00 12 февраля необходимо было заступать в новую смену.

Как утверждается в обращении профсоюза, диспетчеры не давали согласия на проведение опросов в ночное время — они находились в подавленном психофизическом состоянии после катастрофы.

«Действиями сотрудников СК были созданы предпосылки возникновения угрозы безопасности движения воздушных судов, жизням пассажиров и экипажей, поскольку допуск к управлению воздушным движением неотдохнувших диспетчеров... является прямым фактором возникновения фатальных ошибок в работе», — отмечается в письме главы ФПАД.

В пресс-службе Генпрокуратуры РФ «Известиям» сообщили, что обращение будет рассмотрено в установленном порядке.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что все процессуальные действия проводились в строгом соответствии с законодательством.

— Следствие тщательно устанавливает обстоятельства и причины трагедии, а также лиц, причастных к этому, — отметила Светлана Петренко. — Непосредственно после трагедии по горячим следам был проведен комплекс неотложных следственных действий, направленный на получение максимально исчерпывающей информации и ее фиксацию в материалах уголовного дела.

В Госкорпорации по организации воздушного движения отказались от комментариев. В пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что не будут комментировать данную тему.

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Ярослав Нилов считает, что нарушение режима труда и отдыха недопустимо — особенно если профессиональная деятельность человека связана с рисками. Но в данном случае, по его словам, действия следователей были оправданны.

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— Диспетчер, который не отдохнул, — человек с рассеянным вниманием, — отметил Ярослав Нилов. — Но дело о крушении самолета было особенно важным. По горячим следам необходимо было установить причины.

По словам руководителя юридической компании «Центр правосудия» Армена Восканяна, УПК запрещает проводить следственные действия ночью — за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

— Крушение Ан-148 можно отнести к таким исключительным случаям, — заявил «Известиям» Армен Восканян. — Диспетчеры обслуживают сотни воздушных судов в день, и следствию было нужно получить необходимые сведения, пока картина произошедшего была свежа в их памяти.

По мнению доцента кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимира Файнзильберга, диспетчерам УВД следовало бы дать время прийти в себя после тяжелой рабочей смены.

— В состоянии психологического шока включается защитная реакция — попытка выбросить из головы всё, что произошло. Допрашивать в этот момент бессмысленно, — рассказал «Известиям» Владимир Файнзильберг. — Кроме того, диспетчеры не имели достаточного времени на отдых. При этом выход на следующую рабочую смену может привести к ошибкам.

В результате катастрофы Ан-148-100B авиакомпании «Саратовские авиалинии» погибли все находившиеся на борту 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Наиболее вероятной причиной катастрофы Ан-148 сейчас называется сбой в работе бортовых индикаторов скорости.

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