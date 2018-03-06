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Эксперт прокомментировал расшифровку переговоров пилотов разбившегося Ан-148

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Летчик Александр Романов прокомментировал обнародованную расшифровку переговоров пилотов разбившегося Ан-148 и действия экипажа.

По словам эксперта, разговор пилотов свидетельствует об отсутствии понимания того, что происходит с воздушным судном.

Летчик подчеркнул, что уводить самолет вниз вместо набора высоты было нельзя и именно это стало роковой ошибкой, приведшей к крушению Ан-148.

«Судя по расшифровке, люди вообще не поняли, что происходит», — приводит «Пятый канал» слова Романова.

Он также отметил, что привести к катастрофе могли не только стресс и паника пилотов, но и состояние хронической усталости и недосыпа. Поэтому необходимо выяснить, сколько летчики работали до этого рейса.

Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший рейс Москва– Орск, потерпел крушение 11 февраля, через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), наиболее вероятной причиной трагедии является обледенение датчиков воздушной скорости самолета, которые выдавали неверные показания и ввели в заблуждение пилотов.

На месте катастрофы в Раменском районе Подмосковья были обнаружены более 4,7 тыс. обломков самолета и 11,3 тыс. фрагментов тел. 21 февраля в бюро судебно-медицинской экспертизы прибыли 90 родственников погибших, у них были взяты пробы для подтверждения ДНК.

Ранее 6 марта портал iz.ru опубликовал полную расшифровку переговоров пилотов.

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