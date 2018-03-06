Прямой эфир
Сюжет:

Названа предварительная причина падения российского Ан-26 в Сирии

0
Фото: ТАСС
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По предварительным данным, причиной падения российского транспортного самолета Ан-26 на аэродроме Хмеймим в Сирии стала техническая неисправность. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было. Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего», — отметили в ведомстве. 

Авария произошла во вторник, 6 марта, когда самолет заходил на посадку. Транспортное средство столкнулось с землей, не долетев около 500 м до взлетно-посадочной полосы. На борту находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Ан-26 — легкий военно-транспортный самолет,  предназначенный для перевозки грузов на линиях малой и средней протяженности. Представляет собой модификацию исходной модели Ан-24. Может использоваться для перевозки пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высотах до 6 тыс. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Иране разбился пассажирский самолет
Небольшой самолет разбился в Канаде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017