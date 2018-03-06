Названа предварительная причина падения российского Ан-26 в Сирии

По предварительным данным, причиной падения российского транспортного самолета Ан-26 на аэродроме Хмеймим в Сирии стала техническая неисправность. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

«По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было. Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего», — отметили в ведомстве.

Авария произошла во вторник, 6 марта, когда самолет заходил на посадку. Транспортное средство столкнулось с землей, не долетев около 500 м до взлетно-посадочной полосы. На борту находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Ан-26 — легкий военно-транспортный самолет, предназначенный для перевозки грузов на линиях малой и средней протяженности. Представляет собой модификацию исходной модели Ан-24. Может использоваться для перевозки пассажиров на откидных сидениях вдоль борта на высотах до 6 тыс. м.