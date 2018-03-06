Военная прокуратура РФ проводит проверку по факту крушения Ан-26 в Сирии

Главная военная прокуратура России (ГВП) организовала проверку по факту крушения самолета Ан-26 в Сирии, передает ТАСС.

«По факту крушения самолета Ан-26 на российской военной базе в Сирии военной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В ГВП также отметили, что при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее стало известно, что транспортный самолет РФ Ан-26 потерпел крушение при посадке в Хмеймиме. На его борту находились 32 человека. В результате авиакатастрофы никто не выжил. Отмечается, что самолет не долетел 500 м до взлетно-посадочной полосы.