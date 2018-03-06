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Российский Ан-26 потерпел крушение на аэродроме Хмеймим

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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В Сирии на аэродроме Хмеймим российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 32 человека, в том числе 6 членов экипажа. Все они погибли. Самолет потерпел крушение, не долетев 500 м до взлетно-посадочной полосы.

«Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность. По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было. Комиссия Минобороны России будет изучать все возможные версии произошедшего», — сказано в сообщении.

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