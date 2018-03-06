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Не дотянули

Что известно о катастрофе Ан-26 в Сирии, жертвами которой стали более 30 человек
Фото: Global Look Press/ovvakul.ru
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Не дотянули
2018-03-06 18:05:21">
2018-03-06 18:05:21
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В Сирии упал российский транспортный самолет Ан-26. Он столкнулся с землей, не дотянув до ВПП на авиабазе Хмеймим примерно полкилометра. Жертвами катастрофы стали 32 человека. По данным Минобороны, борт не обстреливался и причиной случившегося могла стать техническая неисправность. В то же время эксперты настаивают, что самолет данной модели отличается надежностью и инциденты с ним происходили нечасто. Подробности — в материале портала iz.ru.

Что произошло

Ан-26 потерпел крушение во вторник, 6 марта, около 15:00 при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

По предварительным данным, на борту находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. 

В Минобороны говорят, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. «По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было», — сообщили в военном ведомстве. 

АН26_1
Фото: Depositphotos
Названа предварительная причина падения российского Ан-26 в Сирии

Комиссия министерства изучит все возможные версии произошедшего. Главная военная прокуратура также организовала проверку. В ее рамках специалисты выяснят, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов. 

Как полагает источник «РИА Новости», погодные условия не могли стать причиной катастрофы. «Там сегодня нет циклонов, в первой половине дня были простые метеоусловия. Судя по этой ситуации, скорее всего, главной причиной является человеческий фактор, технический или что-то еще», — сказал он.

Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о случившемся. Глава государства выразил соболезнования родным погибших и личному составу ведомства «в связи с потерей товарищей».

Что за самолет

Ан-26 — военно-транспортный многоцелевой самолет, разработанный в 1960-х ОКБ-153, которое позднее стало называться опытно-конструкторское бюро имени Антонова.  

Первый полет совершил в 1969 году, на вооружение ВВС СССР машину приняли в 1975-м.

На месте крушения самолета в Сирии нашли «черный ящик»

Самолет выпускался на заводах в Киеве и Улан-Удэ. Всего произвели 1 398 бортов, из них порядка 450-ти все еще эксплуатируются.

Размах крыла — 29,2 метра, длина — 23,8 метра, максимальная взлетная масса — 24 тонны, максимальная скорость — 540 км/ч. Оснащается двумя турбовинтовыми двигателями АИ-24ВТ, а также вспомогательным турбореактивным двигателем РУ-19А-300. 

Может использоваться для перевозки грузов и пассажиров. Способен перевозить 45 человек, включая экипаж, или 5,5 тонны груза.

По данным ТАСС, в настоящее время в основном Ан-26 используется Вооруженными силами России (более 100 самолетов), ВВС Китая (около 20 самолетов) и украинскими воздушными силами (около 20 самолетов).

Ан-26 отличается высокой устойчивостью, легкостью управления, простотой техники пилотирования и хорошим обзором из кабины экипажа. Непритязателен к взлетно-посадочным площадкам.

Что говорят эксперты

АН26_2
Фото: Global Look Press/ovvakul. ru

По словам заслуженного летчика-испытателя Магомеда Толбоева, упавший в Сирии Ан-26 — самолет старый, но надежный. «Я не знаю, что могло произойти. Великолепный самолет. Не было никаких замечаний», — сказал он «Интерфаксу».

СК увидел в крушении Ан-26 в Сирии нарушение правил полетов

«Этих самолетов у ВКС России осталось уже мало, единицы. Это уходящее поколение 1960-х годов. В свое время этот самолет возил пассажиров по всему Советскому Союзу. Инциденты с ним — редкость», — добавил Толбоев.

Аналогичного мнения придерживается бывший заместитель главнокомандующего ВВС России Николай Антошкин. Он отметил, что до сих пор машина эффективно справлялась со своими задачами, несмотря на то, что ее сняли с производства еще в 1986. «Как и другие самолеты, она вполне может применяться в течение 30 лет, и даже после этого срока ее ресурс продлевается: на пять или на десять (лет), как того требует ситуация», — сказал собеседник «РИА Новости».

Потеря второго самолета за год

3 февраля в Сирии террористы сбили из переносного зенитно-ракетного комплекса российский штурмовик Су-25, который совершал облет зоны деэскалации Идлиб.

Летчик Роман Филипов катапультировался и приземлился в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес. Когда майора окружили, он подорвал себя гранатой. 

Путин присвоил ему звание Героя России.

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