Бондарев пообещал принять меры для предотвращения инцидентов с самолетами

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев пообещал принять все возможные меры для недопущения в будущем инцидентов, подобных крушению самолета Ан-26 в Сирии.

«Трагедия с Ан-26 обязательно будет тщательно расследована, будут выявлены все причины произошедшего. Я уверен, что будут приняты все возможные меры для предотвращения повторения данного инцидента», — цитирует Бондарева агентство «РИА Новости».

Российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение на аэродроме Хмеймим при заходе на посадку, не долетев 500 м до взлетно-посадочной полосы. Он разбился рядом с трассой Дамаcк–Латтакия. На борту воздушного судна находились 32 человека, все они погибли.

По предварительным данным, причиной падения могла стать техническая неисправность. На месте крушения обнаружен «черный ящик», он доставлен на базу в Хмеймиме.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ). Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших.