На месте крушения самолета в Сирии нашли «черный ящик»

«Черный ящик» был найден на месте крушения самолета Ан-26 в Сирии. Он был доставлен на базу в Хмеймиме, передает корреспондент портала iz.ru Семен Пегов.

Отмечается, что самолет упал рядом с трассой Дамаcк–Латтакия. О крушении воздушного судна сообщили местные жители. Тушением пожара занимались спасатели из города Джабли, который находится в 2 км от базы.

Ранее стало известно, что транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились 32 человека, потерпел крушение при заходе на посадку. В результате авиакатастрофы никто не выжил. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Главная военная прокуратура России организовала проверку по факту крушения самолета.