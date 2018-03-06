Прямой эфир
Сюжет:

На месте крушения самолета в Сирии нашли «черный ящик»

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Черный ящик» был найден на месте крушения самолета Ан-26 в Сирии. Он был доставлен на базу в Хмеймиме, передает корреспондент портала iz.ru Семен Пегов.

Отмечается, что самолет упал рядом с трассой Дамаcк–Латтакия. О крушении воздушного судна сообщили местные жители. Тушением пожара занимались спасатели из города Джабли, который находится в 2 км от базы.

Ранее стало известно, что транспортный самолет Ан-26, на борту которого находились 32 человека, потерпел крушение при заходе на посадку. В результате авиакатастрофы никто не выжил. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Главная военная прокуратура России организовала проверку по факту крушения самолета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Армия Сирии предложила боевикам покинуть Восточную Гуту с оружием
Турция хочет построить на севере Сирии девять лагерей для беженцев

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017