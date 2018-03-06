СК увидел в крушении Ан-26 в Сирии нарушение правил полетов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения российского самолета Ан-26 в Сирии по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ). Об этом в ведомстве сообщили во вторник, 6 марта.

Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа. В настоящее время проводятся следственные действия, а также принимаются меры по установлению всех обстоятельств произошедшего. В СКР уточнили, что разбившийся самолет выполнял плановый полет на территории Сирии.

Инцидент произошел 6 марта на аэродроме Хмеймим. Как сообщили в Минобороны, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. На борту разбившегося воздушного судна находились 32 человека, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.

На месте крушения Ан-26 уже обнаружен «черный ящик», его доставили на базу в Хмеймиме.