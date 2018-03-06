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При крушении Ан-26 в Сирии погибли 26 офицеров и генерал-майор

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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На борту самолета Ан-26, потерпевшего крушение на аэродроме Хмеймим в Сирии, находились генерал-майор, 26 офицеров, а также прапорщики и военнослужащие. Гражданских лиц среди пассажиров и экипажа не было. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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«В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что погодные условия при заходе на посадку были простыми. Командир экипажа — летчик 1-го класса — имел более 3 тыс. часов налета на данном типе летательного аппарата и неоднократно выполнял посадки на аэродром Хмеймим.

Российский транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку 6 марта, не долетев 500 м до взлетно-посадочной полосы. Все 39 человек, находившихся на борту, погибли.

По предварительным данным, причиной падения могла стать техническая неисправность. На месте крушения обнаружен «черный ящик», он доставлен на базу в Хмеймиме. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним (ст. 351 УК РФ).

Ранее свои соболезнования выразили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

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