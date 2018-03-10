Один человек погиб при обстреле Дамаска боевиками

Боевики из Восточной Гуты за сутки выпустили по Дамаску 12 мин. В результате погиб один мирный житель и девять получили ранения. Есть разрушения.

Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он добавил, что ситуация в Восточной Гуте остается напряженной. Ежедневные минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов не прекращаются, передает ТАСС.

Ранее 10 марта сообщалось, что около 60 мирных жителей, которыми боевики прикрывались как живыми щитами, удалось освободить сирийской армии в ходе операции в районе Мисраба в Восточной Гуте.