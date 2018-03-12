Мастерскую боевиков по изготовлению химоружия нашли в Восточной Гуте

Сирийские военные после выхода боевиков нашли кустарную мастерскую по изготовлению химических боеприпасов при зачистке населенного пункте Афтрис в Восточной Гуте. Об этом на брифинге сообщил полковник армии Сирийской Арабской Республики Ферраз Ибрагим.

Предположительно, найденные боеприпасы должны были быть использованы в инсценированной атаке, чтобы впоследствии обвинить правительственные войска в использовании химоружия, сообщает «Газета.ру».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Восточной Гуте началось открытое противостояние между различными группировками боевиков после требования о размежевании «Фейлак Ар-Рахман» с террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) для дальнейшего обсуждения их вывода из района.