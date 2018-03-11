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Глава Пентагона предостерег власти Сирии от применения химоружия

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Фото: Global Look Prees/USA, Sgt, USA
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Министр обороны США Джеймс Мэттис предостерег сирийские власти от применения химоружия, угрожая проведением военных акций.

«Я просто хочу еще раз заявить, что с их стороны будет неблагоразумно использовать газ в качестве оружия. Думаю, что президент [США Дональд] Трамп дал ясно это понять», — цитирует министра телеканал CNN.

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Также Мэттис отметил, что РФ выступала гарантом уничтожения химоружия в Сирии в 2013 году, однако, по данным ведомства, сирийская армия совершила химатаку против мирных граждан.

«Россия либо не компетентна, либо действует сообща с [президентом Сирии Башаром] Асадом», — заявил министр.

По словам директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Майкла Помпео, Трамп регулярно просит докладывать ему о случаях применения химоружия и лицах, ответственных за эти действия.

6 марта Трамп запросил варианты действий «по наказанию» Дамаска после сообщений о якобы применении химоружия сирийскими властями. Посольство РФ в Вашингтоне назвало утверждения о применении отравляющих веществ беспочвенными и предостерегло администрацию президента США от проведения новых военных акций.

В МИД Сирии обвинили Запад в игнорировании фактов применения химоружия террористами, несмотря на доказательства. Так, 10 марта в ведомстве сообщили об обнаружении 24 т химических отравляющих веществ на территориях, которые были подконтрольны боевикам.

Западные государства, в том числе США, неоднократно обвиняли Сирию в использовании химоружия, несмотря на то что все запасы Дамаска были уничтожены при содействии России, что в январе 2016 года было подтверждено специалистами ОЗХО.

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