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Комиссия по расследованию обвинила ВС САР в применении химоружия

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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Независимая комиссия по расследованию нарушений прав человека в Сирийской Арабской Республике вновь обвинила вооруженные силы Сирии в применении боевых отравляющих веществ в Восточной Гуте. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«За отчетный период правительственные войска продолжили использование химического оружия против вооруженных групп в Восточной Гуте. <...> Комиссия зафиксировала использование химического оружия против боевиков «Ахрар аш-Шам» (запрещена в РФ. — Ред.) в Харасте», — сказано в докладе.

Утверждается, что маломощное химоружие с использованием органических фосфатов применялось 18 ноября на границе с Харастой. При этом отмечается, что орудие доставки для применения вещества комиссии определить не удалось.

«Комиссия <…> отмечает, что атака попадает под схему использования правительственными войсками химического оружия против бойцов в Восточной Гуте <…> а также отмечает, что не задокументировано никаких случаев использования органических фосфатов вооруженными группировками», —подчеркивается в тексте.

В феврале стало известно, что боевики в Восточной Гуте готовят провокацию, чтобы обвинить правительственные силы в использовании отравляющих веществ против мирного населения. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва ожидает новых информационных вбросов о якобы имевшем место применении властями Сирии химоружия. 

Западные государства, в том числе США, неоднократно обвиняли Сирию в использовании химоружия. При этом все запасы отравляющих веществ, которым владела Сирия, были уничтожены при содействии России, что в январе 2016 года подтвердили в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность «наказать» власти САР из-за сообщений об атаках с применением хлорина. В Кремле выразили сожаление в связи с подобными обвинениями американских властей, а также выразили надежду, что Вашингтон не станет предпринимать действий, нарушающих международное право.  

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