На территориях сирийских боевиков найдены 24 т отравляющих химвеществ

Сирийские военные специалисты обнаружили 24 т химических отравляющих веществ на территориях, которые были подконтрольны боевикам. Об этом в субботу, 10 марта, заявил замглавы МИД Арабской Республики Фейсал Микдад.

«Западные страны хотели доказать лишь то, что правительственные войска Сирии использовали химическое оружие. Нами же было обнаружено большое производство химических веществ… но Запад хочет слышать только террористов», – цитирует его «РИА Новости».

Микдад добавил, что специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отказываются выезжать в Алеппо или Хан-Шейхун в провинции Идлиб, заявляя, что это опасно.

Ранее в субботу Микдад заявил, что боевики в Восточной Гуте планируют 11 марта инсценировать химическую атаку и обвинить в ней правительственные силы Сирии.

Западные государства, в том числе США, неоднократно обвиняли Сирию в использовании химоружия несмотря на то, что все запасы Дамаска были уничтожены при содействии России, что в январе 2016 года было подтверждено специалистами ОЗХО.

4 марта президент САР Башар Асад заявил, что тема с использованием химического оружия в Сирии является поводом для нанесения ударов по правительственной армии.