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На территориях сирийских боевиков найдены 24 т отравляющих химвеществ

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Фото: Global Look Press/Qin Haishi
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Сирийские военные специалисты обнаружили 24 т химических отравляющих веществ на территориях, которые были подконтрольны боевикам. Об этом в субботу, 10 марта, заявил замглавы МИД Арабской Республики Фейсал Микдад.

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«Западные страны хотели доказать лишь то, что правительственные войска Сирии использовали химическое оружие. Нами же было обнаружено большое производство химических веществ… но Запад хочет слышать только террористов», – цитирует его «РИА Новости».

Микдад добавил, что специалисты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) отказываются выезжать в Алеппо или Хан-Шейхун в провинции Идлиб, заявляя, что это опасно.

Ранее в субботу Микдад заявил, что боевики в Восточной Гуте планируют 11 марта инсценировать химическую атаку и обвинить в ней правительственные силы Сирии. 

Западные государства, в том числе США, неоднократно обвиняли Сирию в использовании химоружия несмотря на то, что все запасы Дамаска были уничтожены при содействии России, что в январе 2016 года было подтверждено специалистами ОЗХО.

4 марта президент САР Башар Асад заявил, что тема с использованием химического оружия в Сирии является поводом для нанесения ударов по правительственной армии.

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