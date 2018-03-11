Трамп регулярно спрашивает ЦРУ о случаях применения химоружия в Сирии

Президент США Дональд Трамп регулярно просит директора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Майкла Помпео докладывать о случаях применения химического оружия на территории Сирии и ответственных за это.

«Президент почти каждый день спрашивает меня, что именно разведывательное сообщество знает о применении сирийским режимом [президента Башара Асада] химического оружия и кто еще — Россия или Иран — может нести ответственность за них [за случаи применения химоружия]», — рассказал Помпео в эфире телеканала CBS.

Глава ведомства отметил, что ЦРУ «всё еще пытается выяснить», применяли ли Москва или Дамаск химоружие в Сирии. Он подчеркнул, что Трамп не будет терпеть подобных случаев, а ЦРУ «неустанно работает» над расследованием инцидентов.

6 марта стало известно, что Трамп запросил варианты действий «по наказанию правительства [президента Сирии Башара] Асада» после сообщений о якобы применении химоружия сирийскими властями. Посольство РФ в Вашингтоне назвало утверждения о применении Дамаском отравляющих веществ беспочвенными и предостерегло администрацию президента США от проведения новых военных акций.

7 марта организация «Белые каски» в очередной раз обвинила сирийское правительство в использовании химоружия, якобы примененного в Восточной Гуте. В качестве «доказательств» был опубликован один кадр.

В МИД Сирии обвинили Запад в игнорировании фактов применения химоружия террористами, несмотря на доказательства.