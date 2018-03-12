Небензя пояснил позицию РФ по вопросу перемирия в Сирии

Россия намерена поддерживать исполнение резолюции 2401 Совета Безопасности (СБ) ООН о прекращении огня противоборствующими сторонами в Сирии. Однако Москва считает утопией «сиюминутное прекращение огня» и подчеркивает, что контртеррористическая операция сирийского правительства в Восточной Гуте не противоречит резолюции.

«Единственным жизнеспособным процессом установления перемирия» в Сирии является резолюция 2401 СБ ООН, в которой говорится «о предварительном достижении договоренностей между сторонами как условии устойчивой деэскалации во всех сложных районах Сирии», — подчеркнул на заседании СБ ООН по Сирии постпред России Василий Небензя.

«Контртеррористическая операция, которую продолжают сирийские военные, не противоречит резолюции 2401», — уточнил он.

Постпред указал, что западные страны сами «ничего не предпринимают» для урегулирования ситуации в Восточной Гуте и лишь «предъявляют бесконечные претензии России».

Россия будет добиваться прекращения огня в Сирии, но настаивает, чтобы другие государства — члены СБ ООН «прошли свою часть пути», передает слова дипломата «Интерфакс».

Как писал iz.ru, США намерены внести на рассмотрение в СБ ООН новый проект резолюции о перемирии в Сирии. По оценке постпреда США при ООН Никки Хэйли, американский проект резолюции не даст войскам России и Сирии возможности наносить удары по террористическим группам.