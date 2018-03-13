Генштаб ВС РФ рассказал о планах США нанести удар по Дамаску

Провокацию боевиков с химоружием в Восточной Гуте Соединенные Штаты намерены использовать как повод для ракетно-бомбового удара по правительственным кварталам Дамаска, обвинив в его применении правительственные войска Сирии. Об этом во вторник сообщил начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

По словам начальника Генштаба, у российской стороны имеется достоверная информация о том, что боевики готовят инсценировку применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения.

«В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента», — цитирует Герасимова «РИА Новости».

На месте предполагаемых съемок, по словам генерала, уже находятся активисты «Белых касок» и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции.

Герасимов подчеркнул также, что эта информация подтверждается обнаружением в населенном пункте Афтрисс, освобожденном от террористов, лаборатории по производству химического оружия.

После провокации США планируют представить «доказательства» массовой гибели мирного населения по вине правительства САР и «поддерживающего его российского руководства», обвинив Дамаск в применении химоружия.

Вашингтон «планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска» в качестве ответной меры, отметил начальник Генштаба.

Замглавы сирийского МИД Фейсал Эль Мигдад еще на прошлой неделе сообщал о подготовке инсценировки химической атаки боевиками в Восточной Гуте. По словам дипломата, для этих целей члены запрещенной в России террористической организации Тахрир Аш-Шам намерены принести в жертву несколько женщин и произвести информационный вброс.

В настоящее время в столице Сирии находятся представители Центра примирения враждующих сторон, военные полицейские и российские военные советники, напомнил Герасимов.

Вооруженные силы РФ примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять, в случае возникновения угрозы жизни российским военнослужащим, передает телеканал «Звезда».

В настоящее время продолжаются мероприятия по дальнейшей нормализации обстановки вокруг Дамаска.

Портал iz.ru писал ранее, что США намерены внести новый проект резолюции о перемирии в Сирии на рассмотрение в Совет Безопасности ООН.