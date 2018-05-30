Турция пригрозила США изгнанием с авиабазы Инджирлик

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может закрыть авиабазу Инджирлик для США из-за недружественной политики Вашингтона.

«Мы стараемся наладить отношения с США. Чтобы они нормализовались, США должны сделать шаги по теме Манбиджа, выдачи [Фетхуллаха] Гюлена (проповедник, обвиняемый в попытке госпереворота, совершенной летом 2016 года. — Ред.) и другим проблемам», — рассказал министр в интервью телеканалу A Haber.

Чавушоглу заявил, что на закрытии базы для США настаивает турецкий народ.

«США не должны терять такого союзника, как мы. Ждем, что США отступятся от своих ошибочных шагов», — цитирует Чавушоглу «РИА Новости».

Он добавил, что рассчитывает на решение проблемы Манбиджа с помощью «дорожной карты», согласованной с Соединенными Штатами. Если этого не удастся, Турция планирует «показать свою силу».

20 января турецкие власти начали в сирийском Африне операцию «Оливковая ветвь». 18 марта президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил о взятии города турецкими военными. Позже он пообещал продолжить боевые действия в Манбидже и Идлибе.