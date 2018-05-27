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Турция может купить российские Су-57 вместо американских F–35

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Турция обсуждает возможность приобретения российских истребителей пятого поколения Су-57 вместо американских F–35.

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Решение будет принято, если США заблокируют поставки истребителей из-за сделки Анкары с Москвой по приобретению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные турецкого издания Yeni Safak.

«Анкара не намерена отказываться от своего права на самолеты, которые она должна получить в июне», — отмечается в публикации.

В середине мая стало известно, что США могут ввести санкции против Турции из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, если Вашингтон заблокирует поставки стране истребителей F-35, Анкара примет ответные меры в отношении США.

В декабре 2017 года представители турецкого и российского оборонного комплекса подписали кредитное соглашение по поставкам ЗРК С-400.  

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