Турция может купить российские Су-57 вместо американских F–35

Турция обсуждает возможность приобретения российских истребителей пятого поколения Су-57 вместо американских F–35.

Решение будет принято, если США заблокируют поставки истребителей из-за сделки Анкары с Москвой по приобретению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные турецкого издания Yeni Safak.

«Анкара не намерена отказываться от своего права на самолеты, которые она должна получить в июне», — отмечается в публикации.

В середине мая стало известно, что США могут ввести санкции против Турции из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что, если Вашингтон заблокирует поставки стране истребителей F-35, Анкара примет ответные меры в отношении США.

В декабре 2017 года представители турецкого и российского оборонного комплекса подписали кредитное соглашение по поставкам ЗРК С-400.