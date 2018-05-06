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Турция пригрозила США ответом на санкции по поставкам С–400

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Турция примет ответные меры в отношении Соединенных Штатов, если Вашингтон заблокирует поставки стране истребителей F-35 в качестве санкций за приобретение Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, передает CNN Turk.

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Дипломат рассказал телеканалу, что посетит США на наступающей неделе, там будет обсуждаться данный вопрос. Министр добавил, что отмена продажи Турции F-35 неприемлема.

«Нам нужны средства защиты воздушного пространства — срочно. Если вы не собираетесь продавать их нам — мы купим их у кого-то другого. Нельзя отказывать в продаже и объявлять при этом эмбарго», — приводит слова Чавушоглу «Федеральное агентство новостей».

Глава МИД Турции добавил, что если США всё же решат заблокировать сделку, то Анкара примет ответные меры.

В апреле помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что покупка Анкарой российских ЗРК С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35, а госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность главе МИДа Турции Мевлюту Чавушоглу в связи с данным намерением Анкары.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что страна не откажется от покупки российских комплексов, поскольку «сама определяет свою судьбу».

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