Более 64 тыс. жителей вернулись в Восточную Гуту

Порядка 64 356 жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

По его словам, в течение суток совместный иранско-российский Координационный центр зафиксировал нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама и Деръа. Вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из восточных районов бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук осуществляется пятые сутки подряд через гуманитарный коридор «Бейт-Сахм».

Ранее сообщалось, что контроль шоссе Хомс–Хама впервые за шесть лет перешел под контроль сирийской армии. Боевики блокировали эту стратегическую автостраду с 2012 года, однако благодаря соглашению о перемирии с властями Сирии они покинули свои позиции, передав правительственным силам тяжелые и средние вооружения.