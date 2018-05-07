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Более 64 тыс. жителей вернулись в Восточную Гуту

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Фото: TASS/Zuma/Ammar Safarjalani
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Порядка 64 356 жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц. Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

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По его словам, в течение суток совместный иранско-российский Координационный центр зафиксировал нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в сирийских провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама и Деръа. Вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из восточных районов бывшего лагеря палестинских беженцев Ярмук осуществляется пятые сутки подряд через гуманитарный коридор «Бейт-Сахм».

Ранее сообщалось, что контроль шоссе Хомс–Хама впервые за шесть лет перешел под контроль сирийской армии. Боевики блокировали эту стратегическую автостраду с 2012 года, однако благодаря соглашению о перемирии с властями Сирии они покинули свои позиции, передав правительственным силам тяжелые и средние вооружения.

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