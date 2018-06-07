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Путин рассказал о сроках работы российских баз в Сирии

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Вывод российских подразделений из Сирии пока не планируется. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время «прямой линии» 7 июня.

Глава государства подчеркнул, что пункты базирования в Тартусе и Хмеймиме останутся в Сирии до тех пор, пока это будет выгодно России. Он отметил, что операция в Сирии отвечает интересам россиян, так как «лучше уничтожать террористов там, чем принимать их здесь с оружием в руках».

По словам главы государства, российская сторона не рассматривает Сирию как полигон для испытания нового оружия, однако оно там используется.

 

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