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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом во вторник, 29 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Акцентирована важность политического урегулирования в этой стране, в том числе с учетом наработок, достигнутых в рамках астанинского процесса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с обеих сторон «высказана приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики».

Также Путин и Эрдоган обсудили развитие российско-турецких отношений после решений, принятых в начале апреля на седьмом заседании Совета сотрудничества высшего уровня. Кроме того, темой беседы стала реализация стратегических совместных проектов в сфере энергетики: строительства АЭС «Аккую» и трубопровода «Турецкий поток».

«Дана позитивная оценка успешному завершению переговоров об условиях транзита по территории Турции российского природного газа. Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного партнерства», — добавили в Кремле.

Предыдущий разговор двух лидеров состоялся 16 мая. Тогда главной темой обсуждения стала напряженная ситуация в секторе Газа.

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