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Боевиков с базы США заподозрили в нападении на российских военных в Сирии

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Фото: commons.wikimedia.org
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За нападением на российских военнослужащих в Сирии могли стоять боевики, проходившие подготовку на американской базе Эт-Танф. Такая версия рассматривается в Минобороны РФ.

В ведомстве полагают, что удар по позиции правительственных войск Сирии нанесли боевики «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) либо же члены так называемой Свободной сирийской армии, пишет газета «Коммерсант».

По некоторым данным, за два дня до нападения в провинцию Дейр-эз-Зор перебросили группу боевиков, проходивших подготовку на американской базе Эт-Танф. В ведомстве выясняют, причастны ли они к нападению.

23 мая группа боевиков совершила нападение на артиллерийскую батарею. Бой продолжался около часа, удалось ликвидировать 43 террористов. В результате нападения погибли четверо российских военных советников.

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