Пятеро погибли и 50 человек пострадали при взрыве машины в Сирии

В сирийском городе Идлиб 26 мая прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли пять мирных жителей и пострадали более 50 человек.

В центре города на воздух взлетел автомобиль, начиненный взрывчаткой, сообщает турецкое интернет-издание Haber7.com.

Отмечается, что среди пострадавших есть женщины и дети, повреждены близлежащие здания и автомобили. На месте происшествия работают правоохранители и экстренные службы.

Ранее в мае Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла к выводу, что в атаке по сирийскому городу Серакиб на территории мухафазы Идлиб 4 февраля 2018 года мог быть использован хлор.

В Минобороны России подставили под сомнение выводы экспертов ОЗХО, отметив, что их не было на месте предполагаемой химатаки.