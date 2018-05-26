Двое подданных Швеции казнены боевиками ИГ в Ираке

В Северном Ираке боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) казнили двоих подданных Швеции. Об этом пишет газета Expressen.

Сообщается, что шведские подданные исчезли несколько месяцев назад. По данным издания, в Ирак 20-летний молодой человек и его 50-летний дядя отправились, чтобы навестить родственников.

В МИД Швеции знают о случившемся. Дипломаты уже связались с полицией, которая также располагает информацией и проверяет ее по своим каналам, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что террористы ИГ взяли на себя ответственность за убийство в Ираке кандидата в депутаты парламента Фарука аз-Зарзура. Его убили за пять дней до выборов, которые были намечены на 12 мая.