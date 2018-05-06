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Суд в Иране приговорил 16 женщин за присоединение к ИГ в Сирии

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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К разным срокам тюремного заключения приговорил суд в Иране 16 женщин, обвиненных в присоединении в Сирии к боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ. — Ред.).

Суд счел доказанным, что женщины поехали в Сирию, где прошли подготовку и провели несколько операций, передает ТАСС.

Генеральный прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади рассказал, что подозреваемых арестовали после возвращения в Иран.

В конце апреля 19 россиянок получили пожизненные сроки в Ираке за участие в ИГ, в феврале суд Ирака приговорил 16 турчанок к смертной казни за связи с террористической группировкой.

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