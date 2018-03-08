Суд в Ираке приговорил к казни сестру экс-главаря ИГ

Обвинительный приговор вынес сестре бывшего главаря террористической группировки ИГ (запрещена в РФ. — Ред.) Абу Умара аль-Багдади центральный уголовный суд Ирака. Террорист был уничтожен в результате американского авиаудара в 2010 году, передает «РИА Новости».

Суд установил в ходе рассмотрения дела, что женщина состоит в террористических группировках, и приговорил ее к смертной казни через повешение. Сестра террориста призналась в пособничестве боевикам, оказании «логистической поддержки» и финансировании.

Судья, оглашая приговор, отметил, что муж осужденный ранее был также приговорен к казни. Имя приговоренной не разглашается, дата приведения в исполнение приговора не приводится.

Ранее стало известно, что суд в Египте приговорил к смертной казни 12 наркоторговцев.