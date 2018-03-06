Суд в Египте приговорил к смертной казни 12 наркоторговцев

Уголовный суд египетской провинции Красное море приговорил 12 человек, обвиненных в контрабанде наркотиков, к смертной казни. Об это сообщило издание Al-Masry al-Youm.

Отмечается, что среди приговоренных к высшей мере наказания семь граждан Египта и пять выходцев из Йемена. Все они были задержаны за контрабанду 113 кг героина.

«Обвиненные были пойманы с поличным при контрабанде морем из Йемена в египетский порт Эль-Кусейр 113 кг героина», –– приводит газета сообщение Генпрокуратуры Египта.

Приговор о смертной казни в Египте должен быть одобрен верховным муфтием страны, который, согласно местному законодательству, утверждает все решения о казни. Согласие муфтия в данном случае было получено.

В феврале сообщалось, что Уголовный суд Египта вынес смертный приговор в отношении 21 участника террористической группировки.