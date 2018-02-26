В США отменили казнь через инъекцию из-за плохих вен смертника

В США приговоренный к смертельной инъекции преступник остался жив из-за своих плохих сосудов. Тюремные медики более двух часов искали подходящую для укола вену, но не смогли исполнить приговор.

Дойл ли Хэмм приговорен к смерти за убийство 30 лет назад — в 1987 году. Заключенный еще до тюрьмы долго употреблял наркотики, уже в заключении лечился от рака и гепатита, что привело его сосуды в плачевное состояние.

По факту неудачной казни проводится служебное расследование. Смертник пока остается живым, пишет Metro.